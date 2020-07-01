toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Зидан прокомментировал ситуацию с Хакими – защитник в шаге от перехода в Интер

1 июля 16:39 - Читати українською
Зидан прокомментировал ситуацию с Хакими – защитник в шаге от перехода в Интер
Зидан и Хакими / AS

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался о будущем Ашрафа Хакими.

"Хакими – игрок Реала, но произойти может все. Есть два момента: экономический и спортивный. Сейчас не время говорить об этом, хотя все может решиться в ближайшее время, но завтра у нас матч, и это единственное, что меня интересует.

Реал и Интер согласовали трансфер Хакими

Не говорю, что меня не волнует ситуация вокруг Ашрафа, но этими вопросами занимается клуб. Посмотрим что будет дальше. Что я дал Хакими как тренер? Здесь нет ответа. Есть три стороны – клуб, игрок и тренер. В таких вопросах важны все три составляющие", – поделился Зидан в комментарии Marca.

Нынешний сезон защитник провел в дортмундской Боруссии на правах аренды. В последнем розыгрыше Бундеслиги Хакими сыграл в 33-х матчах, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

Реал хочет продать 11 игроков – Зидан расширил "черный список" большими звездами при поддержке президента

blog_ava
Райола нашел для Балотелли клуб за океаном
00:41
385
Теги
Трансферы Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Интер Интер Зинедин Зинедин Зидан Ашраф Ашраф Хакими Трансферы Реал Мадрид
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
21
мин
Динамо Киев
19:30
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук