Зидан прокомментировал ситуацию с Хакими – защитник в шаге от перехода в Интер

Главный тренер Реала Зинедин Зидан высказался о будущем Ашрафа Хакими.

"Хакими – игрок Реала, но произойти может все. Есть два момента: экономический и спортивный. Сейчас не время говорить об этом, хотя все может решиться в ближайшее время, но завтра у нас матч, и это единственное, что меня интересует.

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Не говорю, что меня не волнует ситуация вокруг Ашрафа, но этими вопросами занимается клуб. Посмотрим что будет дальше. Что я дал Хакими как тренер? Здесь нет ответа. Есть три стороны – клуб, игрок и тренер. В таких вопросах важны все три составляющие", – поделился Зидан в комментарии Marca.

Нынешний сезон защитник провел в дортмундской Боруссии на правах аренды. В последнем розыгрыше Бундеслиги Хакими сыграл в 33-х матчах, в которых отметился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

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