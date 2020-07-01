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Зідан прокоментував ситуацію з Хакімі – оборонець за крок від переходу в Інтер

1 липня 16:35 - Читать на русском
Зідан прокоментував ситуацію з Хакімі – оборонець за крок від переходу в Інтер
Зідан та Хакімі / AS

Головний тренер Реала Зінедін Зідан висловився щодо майбутнього Ашрафа Хакімі.

"Хакимі – гравець Реала, але статися може все. Є два моменти: економічний і спортивний. Зараз не час говорити про це, хоча все може вирішитися найближчим часом, але завтра у нас матч, і це єдине, що мене цікавить.

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Не кажу, що мене не хвилює ситуація навколо Ашрафа, але цими питаннями займається клуб. Подивимося що буде далі. Що я дав Хакімі як тренер? Тут немає відповіді. Є три сторони – клуб, гравець і тренер. У таких питаннях важливі всі три складові", – поділився Зідан у коментарі Marca.

Нинішній сезон захисник провів у дортмундській Борусії на правах оренди. У останньому розіграші Бундесліги Хакімі зіграв у 33-х матчах, в яких відзначився 5-ма голами та 10-ма асистами.

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