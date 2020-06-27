Реал и Интер согласовали трансфер Хакими

Защитник Реала Ашраф Хакими продолжит карьеру в Серии А.

Интер договорился с Реалом о трансфере защитника "сливочных" Ашрафа Хакими, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Мадридцы получат за 21-летнего таланта 40 млн евро + 5 млн в виде бонусов. Также Реал останется без первоочередного права выкупа. На следующей неделе Ашраф пройдет медосмотр в Милане.

Нынешний сезон защитник провел в дортмундской Боруссии на правах аренды. В последнем розыгрыше Бундеслиги Хакими сыграл в 33-х матчах, в которых отличился 5-ю голами и 10-ю ассистами.

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