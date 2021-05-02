"Мы снова не пропустили – этому можно только порадоваться. Мы добились хорошей победы. В конце игры я очень радовался за игроков.

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В первой половине у нас было пять моментов, и то, что мы не забили, немного расстроило. Я сказал футболистам в перерыве, что гол назревает, но нужно продолжать играть так же и быть терпеливыми. Я был очень рад за них – именно им приходится труднее всего. С голом пришло облегчение", – цитирует Зидана издание AS.

Напомним, победа позволила Реалу набрать 74 очка и приблизиться к лидеру Ла Лиги – Атлетико – на расстояние 2 баллов.

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