Реал владел инициативой со стартового свистка, но голкипер Осасуны Эррера умело спасал своих одноклубников после острых моментов. Все же "бланкос" удалось отличиться, но уже в конце второй 45-минутки.

Реал на последних минутах дожал Осасуну – "сливочные" обошли Барселону, но потеряли Варана

На помощь пришел угловой. Иско подал точно на голову Милитао, а Эдер положил красивый мяч в угол. Второе взятие ворот было несколько курьезным: Бензема выполнил разрезной пас на Каземиро, тот не смог обработать передачу, но мяч от его ноги полетел в противоход киперу.

2:0 – Реал набрал 74 очка и закрепился на второй строчке. Атлетико, который идет первым, имеет на два пункта больше, Барселона же отстает от "сливочных" на три зачетных балла, но сегодня сыграет с Валенсией. Осасуна осталась одиннадцатой.