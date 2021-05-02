Курьезный гол Каземиро в видеообзоре матча Реал – Осасуна – 2:0
Реал переиграл Осасуну в 34-м туре Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на "Футбол 24".
Реал владел инициативой со стартового свистка, но голкипер Осасуны Эррера умело спасал своих одноклубников после острых моментов. Все же "бланкос" удалось отличиться, но уже в конце второй 45-минутки.
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На помощь пришел угловой. Иско подал точно на голову Милитао, а Эдер положил красивый мяч в угол. Второе взятие ворот было несколько курьезным: Бензема выполнил разрезной пас на Каземиро, тот не смог обработать передачу, но мяч от его ноги полетел в противоход киперу.
2:0 – Реал набрал 74 очка и закрепился на второй строчке. Атлетико, который идет первым, имеет на два пункта больше, Барселона же отстает от "сливочных" на три зачетных балла, но сегодня сыграет с Валенсией. Осасуна осталась одиннадцатой.