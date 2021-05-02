"Ми знову не пропустили – цьому можна лише порадіти. Ми добилися гарної перемоги. В кінці гри я дуже радів за гравців.

Курйозний гол Каземіро у відеоогляді матчу Реал – Осасуна – 2:0

У першій половині у нас було п'ять моментів, і те, що ми не забили, трохи засмутило. Я сказав футболістам у перерві, що гол назріває, але потрібно продовжувати грати так само і бути терплячими. Я був дуже радий за них – саме їм доводиться найважче. З голом прийшло полегшення", – цитує Зідана видання AS.

Нагадаємо, перемога дозволила Реалу набрати 74 очки і наблизитись до лідера Ла Ліги – Атлетіко – на відстань 2 балів.

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