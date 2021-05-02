После поражения Барселоны от Гранады посреди недели борьба за чемпионство в Ла Лиге закружилась с новой силой. Атлетико перед стартом 34-го тура опережал Барсу и Реал на два очка, а в субботу "матрасники" оторвались уже на пять – таким образом, "блаугранас" и "бланкос" должны были догонять. Каталонцы свой матч играли в воскресенье на Месталье, а вот мадридцам в родных стенах пришлось бить крепкую Осасуну.

Задание на бумаге выглядело простым, но подопечным Зинедина Зидана на фоне кучи травм сейчас очень трудно даже с середняками. В частности, с Хетафе и Бетисом команда расписала нулевые ничьи, в то время как Осасуна не знала поражений в четырёх из пяти последних туров. Словом, поединок на Ди Стефано обещал быть интересным.

Реал сразу же захватил инициативу во встрече. Уже на 5-й минуте активность мадридцев могла вылиться во взятие ворот памплонцев – это Азар исполнил слалом на дриблинге и выстрелил с линии полукруга. Получилось слишком высоко. Ещё через три минуты Азар опасно прострелил, после чего с минимального расстояния пробивали Винисиус и Асенсио – эти удары заблокировали защитники. На 14-й Каземиро решил повторить Хаби Алонсо, запустив мяч с собственной половины за спину голкиперу – Эррера потерял ворота, но бразильцу немного не хватило точности. На 15-й же Асенсио решил пробить с линии штрафной – над перекладиной!

Несмотря на такую ​​высокую активность Реала, гости не выглядели обречённо. Они уверенно оборонялись в схеме 4-5-1 с уходом Авилы на левый фланг, а при случае не боялись вылетать в контратаку. Подопечные Ягобы Аррасате провели несколько неплохих кроссов, а на 20-й минуте Авила с острого угла закинул мяч за шиворот Куртуа – Тибо, однако, успел выбить сферу! Кроме того, в одном из эпизодов Милитао едва не запустил мяч в свои ворота – Куртуа в последний момент догнал "круглого"! После этого мадридцы разозлились, организовав ударную десятиминутку с целым вагоном голевых моментов.

Так, на 24-й минуте Одриосола прорвался по правому флангу и исполнил кросс, а Азар сбросил мяч на левый угол штрафной под удар Бензема – Карим выстрелил с лёту, но мяч срезался с его ноги! На 26-й Эден мог забивать сам, получив заброс от Марсело и пробив метров с восьми в дальнюю девятку – Эррера парировал! Дальнейши йнавес с углового головой замыкал Милитао, однако Эррера вытащил мяч из-под перекладины! На 29-й же минуте Милитао снова замкнул подачу в штрафную, направив мяч вниз, но и здесь голкипер выручил Осасуну. Ещё через пять минут Винисиус принял разрезной пас от Асенсио и выстрелил в ближний угол – сфера облизала внешнюю сторону сетки!

Казалось, что Реал вот-вот дожмёт памплонцев, но после шквала моментов в середине первого тайма мадридцы остановились. Гости отвели игру от своих ворот, а перед свистком на перерыв даже забили гол – это Авила пробил головой под правую штангу, замкнув подачу с левого фланга. К счастью для "сливочных", лайнсмен заметил у Чими метровый офсайд. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

В раздевалке Зинедину Зидану пришлось заменить Варана. Рафаэль почувствовал боль в правой ноге и не мог продолжить игру – степень тяжести повреждения будет известна уже завтра, а пока на поле пришлось выпускать Начо.

Второй тайм откровенно разочаровывал. В первые 20 минут на поле шла позиционная борьба, в которой нормальных моментов практически не возникало – за этот период можно вспомнить лишь очередной удар Милитао с углового (немного неточно) и контратаку Осасуны 4-в-2 с дальним и плохим выстрелом Монкайолы. Встревоженный таким положением дел Зинедин Зидан на 64-й минуте решил провести двойную замену, бросив в бой Родриго и Гуттьереса, а на 72-й он добавил к атаке ещё и Иско.

Замены быстро начали работать. Так, уже на 68-й мадридцы провели первую опасную атаку из игры – это Родриго протащил мяч, убежал от Торро и пробил метров с 24-х в левый угол. Сфера пролетела в сантиметрах от каркаса ворот! Впрочем, Осасуна держалась на равных, а давление хозяев в какую-то серию моментов не перерастало. Ничья выглядела всё более вероятной, но на 76-й минуте Реал таки реализовал своё преимущество в классе и активности: Иско исполнил подачу с углового, а Милитао четвёртым ударом головой отправил мяч в сетку – 1:0!

Не успели памплонцы прийти в себя, как "сливочные" провели второй гол. Он оказался курьёзным: Бензема на 80-й минуте протащил мяч к штрафной и выполнил разрезной пас на Каземиро, а опорник не сумел обработать передачу – мяч отскочил от его стопы, но при этом улетел в противоход Эррере! 2:0. На 88-й Иско мог и разгром устроить, однако его удар метров с 20-ти прошел мимо дальнего угла. В конце концов, финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу "королевского клуба".

Таким образом, Реал набрал 74 очка, поднявшись на вторую позицию и оторвавшись от Барселоны на три зачётных балла – впрочем, каталонцы свой матч проведут завтра. До Атлетико "сливочным" не хватает двух пунктов. Осасуна, имея в активе 40 очков, осталась одиннадцатой.