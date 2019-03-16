Зидан объяснил, почему принял кадровые решения, которые помогли Реалу обыграть Сельту

Главный тренер Реала Зинедин Зидан проанализировал победу над Сельтой (2:0) в матче 28-го тура Ла Лиге, который стал первым для него после возвращения в мадридский клуб.

"В первом тайме нам было сложно. У нас есть некоторые трудности, и это нормально. И второй тайм был непростым, но болельщики помогли нам, и футболисты хорошо поработали.

Реал – Сельта – 2:0 – видео голов и обзор матча

Я очень доволен, потому что самое главное – побеждать. Было важно выиграть после всего трех тренировок. Не знаю, сколько мы сделали кроссов – 20 или больше. Рад, что Иско забил.

Сейчас у нас есть немного времени. Те, кто не едут в сборные, могут поработать. Осталось 10 матчей, нужно закончить сезон хорошо.

Мне нравится Куртуа. Он показал, что он – отличный вратарь. Но я хочу, чтобы Кейлор тоже чувствовал свою значимость. Я не забуду о том, что сделал Навас. Он играл меньше и должен иметь практику.

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Никто не должен забывать того, чего эти игроки достигли здесь. Я буду рассчитывать на них всех. И на Куртуа с Регилоном тоже буду рассчитывать. Но и Навас, Марсело, Иско – хорошие футболисты", – цитирует Зидана AS.