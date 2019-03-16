Реал обыграл Сельту в первом матче после возвращения Зидана

Мадридский Реал одолел Сельту в рамках 28 тура испанской Примеры. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

В начале недели Зинедин Зидан во второй раз возглавил мадридский Реал. Хулен Лопетеги и Сантьяго Солари разочаровали Флорентино Переса, поэтому президент королевского клуба снова пригласил французского специалиста, приняв все его требования. Старый-новый тренер в первом же матче против Сельты четко заявил о своем возвращении – Кейлор Навас, Марсело и Иско после немилости от предыдущего наставника вернулись в стартовый состав.

Зидан и вратарский вопрос Реала: новая битва между Навасом и Куртуа как предупредительный сигнал для Лунина

За первые 20 минут все три протеже Зидана побывали в центре внимания. Марсело опасно простреливал слева, Иско бил с перспективной позиции в чужой штрафной. Реал немного больше владел мячом, но Сельта ни в чем не уступала и отвечала хорошими шансами Макси Гомеса. Форвард гостей головой замыкал подачу с правого фланга – Навас вытащил мяч из-под перекладины и доказал, что находится в хорошей форме.

Хозяева обостряли не слишком часто, они не могли пройти две линии обороны галисийцев. Угрожать приходилось дальним выстрелам Тони Кроос послал мяч в нескольких сантиметрах над воротами, а с коварным ударом Марсело справился голкипер. Гарет Бейл после активности Асенсио расстреливал Рубена Бланко вплотную – зазвенела перекладина, а Серхио Рамос чудом не попал в створ, замыкая подачу с углового.

В конце первого тайма Реал претендовал на пенальти за фол против Марко Асенсио, однако арбитр не поставил 11-метровый. А через некоторое время он не засчитал гол "сливочных" – вполне справедливо, ведь Бейл перед голевым пасом локтем заехал по лицу игроку Сельты. Вторая половина встречи началась с атак Реала, снова активностью отличались Марсело, Иско и Бейл, однако все их попытки завершались заблокированными ударами.

На 56-й минуте Реал наконец забил. После углового от Тони Крооса мяч отскочил за пределы штрафной к Луке Модричу. Голкипер Сельты не справился с ударом хорвата, но Рубена Бланко дезориентировал Рафаэль Варан, который стоял перед вратарем в офсайде. Рефери воспользовался VAR и ожидаемо отменил взятие ворот.

Прошло еще немного времени – и "сливочные" еще раз отправили мяч в сетку гостей. Гол сделал Марко Асенсио, который проскочил мимо нескольких соперников и выдал идеальный пас на ход Кариму Бензема – француз результативно прострелил на Иско. Были вопросы относительно возможного офсайда у Бензема, однако на этот раз VAR помог арбитру засчитать законный гол.

Сельта ответила на это все ударом Буфаля, а Реал продолжил создавать моменты на другом конце поля. Часто обострял Асенсио, очень хотели забить Бейл и Бензема. На пути оказывался вратарь соперника, который тянул удары нападающих. На 77-й минуте даже Рубен Бланко не спас галисийцев от второго пропущенного – Бейл с передачи от Марсело все же добился своего, загнав от штанги мяч в сетку.

На этом любая интрига умерла – Сельта так и не смогла показать во втором тайме чего-то большего, чем два заблокированных удара. Зато Реал мог доводить дело до разгрома, если бы Асенсио немного ниже разрядил пушку. "Сливочные" после перерыва ощутимо прибавили и справедливо победили соперника в дебютном матче Зидана. Реал набрал 54 очка и приблизился ко второму в турнирной таблице Атлетико на расстояние 2 пунктов. Сельта с 25 зачетными баллами осталась в зоне вылета.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0