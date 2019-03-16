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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЗАРЯ - ШАХТЕР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Реал – Сельта – 2:0 – видео голов и обзор матча

20:53 15 Читати українською
Реал – Сельта – 2:0 – видео голов и обзор матча
Реал – Сельта – 2:0 – видео голов и обзор матча

Реал победил Сельту в 28 туре Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Сельта.

62’ Иско
77’ Гарет Бейл
 

В первом тайме зрители на стадионе Сантьяго Бернабеу забитых голов не увидели. После перерыва Иско и Гарет Бейл подарили Реалу победу после возвращения Зинедина Зидана в Мадрид.

Реал победил Сельту в первом матче после возвращения Зидана

Реал набрал 54 очка и приблизился ко второму в турнирной таблице Атлетико на расстояние 2-х пунктов. Сельта с 25 зачетными баллами осталась в зоне вылета.

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