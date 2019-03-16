Зідан пояснив, чому прийняв кадрові рішення, які допомогли Реалу обіграти Сельту

Головний тренер Реала Зінедін Зідан проаналізував перемогу над Сельтою (2:0) в матчі 28-го туру Ла Лізі, який став першим для нього після повернення в мадридський клуб.

"У першому таймі нам було складно. У нас є деякі труднощі, і це нормально. І другий тайм був непростим, але вболівальники допомогли нам, і футболісти добре попрацювали.

Реал – Сельта – 2:0– відео голів та огляд матчу

Я дуже задоволений, тому що найголовніше – перемагати. Було важливо виграти після всього трьох тренувань. Не знаю, скільки ми зробили кросів – 20 або більше. Радий, що Іско забив.

Зараз у нас є трохи часу. Ті, хто не їдуть до збірних, можуть попрацювати. Залишилося 10 матчів, потрібно закінчити сезон добре.

Мені подобається Куртуа. Він показав, що він – відмінний воротар. Але я хочу, щоб Кейлор теж відчував свою значимість. Я не забуду про те, що зробив Навас. Він грав менше і повинен мати практику.

Реал здолав Сельту в першому матчі після повернення Зідана – протеже француза виправдали його довіру

Ніхто не повинен забувати того, чого ці гравці досягли тут. Я буду розраховувати на них усіх. І на Куртуа з Регілоном теж буду розраховувати. Але і Навас, Марсело, Іско – хороші футболісти", – цитує Зідана AS.