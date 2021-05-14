Зидан ответил на слухи о конфликте с Марсело
13:22 - Читати українською
Главный тренер Реала Зинедин Зидан объяснил, почему защитник Марсело не попал в заявку на матч с Гранадой (4:1).
завершено
Лука Модрич 17’
Родриго Силва де Гоис 45+1’
Карим Бензема 76’
17’ Лука Модрич
45+1’ Родриго Силва де Гоис
76’ Карим Бензема
Бразильцу приписывали конфликт с наставником "сливочных", однако официальная версия другая.
Голевая феерия Реала в видеообзоре матча против Гранады
"Правда ли, что мы ссорились с Марсело? Нет. У него незначительная проблема, поэтому он с нами не поехал. Причина только в этом", – приводит слова Зидана AS.
Добавим, что Марсело выпал из основного состава Реала, наиграв в текущем чемпионате всего 15 матчей.
Реал разгромил Гранаду и, обойдя Барселону, вплотную приблизился к Атлетико
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter