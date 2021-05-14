Главный тренер Реала Зинедин Зидан объяснил, почему защитник Марсело не попал в заявку на матч с Гранадой (4:1).

Бразильцу приписывали конфликт с наставником "сливочных", однако официальная версия другая.

Голевая феерия Реала в видеообзоре матча против Гранады

"Правда ли, что мы ссорились с Марсело? Нет. У него незначительная проблема, поэтому он с нами не поехал. Причина только в этом", – приводит слова Зидана AS.

Добавим, что Марсело выпал из основного состава Реала, наиграв в текущем чемпионате всего 15 матчей.

Реал разгромил Гранаду и, обойдя Барселону, вплотную приблизился к Атлетико