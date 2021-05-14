Реал распаковал ворота соперника еще до середины первого тайма: Модрич после гениального паса Гутьерреса, который парашютом перебросил защитников, ворвался в штрафную и с левого угла прокинул сферу голкиперу между ног. Уже в добавленное время Родриго из пределов штрафной неожиданно пробил в дальний угол, сделав хорошую заявку на победу "сливочных".

Лунин: На ​​презентации в Реале написал испанский текст русскими буквами

Свой стопроцентный момент Гранада упустила в середине второй сорокапятиминутки, когда Луис Суарес не попал по мячу уже в пустые ворота. Через 5 минут он же пытался исправиться и разрядил свою пушку в девятку. Куртуа среагировал на удар и отразил, но мяч прилетел на Хорхе Молину, караулившего рядом. В матче появилась интрига.

Но уже через четыре минуты Одриосола добил мяч в сетку после прострела слева. А в следующей атаке Бензема наказал защиту соперника и голкипера, который выбежал чуть ли не до середины поля, пытаясь обыграть француза. Под конец встречи Куртуа продемонстрировал, почему у Лунина пока мало шансов вытеснить бельгийца, спася свои ворота в нескольких, казалось бы, фатальных для мадридцев эпизодах.

Победа принесла Реалу 78 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы, Гранада с 45-ю пунктами осталась десятой.

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