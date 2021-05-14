Завершал 36-й тур Ла Лиги поединок между Гранадой и Реалом. Андалусийцы уже не решали турнирных задач: команда пролетела мимо еврокубков, но обеспечила себе место в элите, поэтому просто доигрывала сезон. Зато Реалу в чемпионской гонке с Атлетико и Барселоной кровь из носу нельзя было терять очки.

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Мадридцы начали очень активно, успев в первые три минуты подать два угловых. Первый опасный удар "сливочных" был от Винисиуса: бразилец угрожал воротам соперника с линии штрафной – защитник бросился под мяч и заблокировал выстрел. Впоследствии Бензема пробил головой в нижний угол ворот – Руй Сильва продемонстрировал чудеса реакции и в падении спас свою команду.

Реал не сбавлял темп и на 17-й минуте добился своего: Модрич после гениального паса Гутьерреса, который парашютом перебросил защитников, ворвался в штрафную и с левого угла прокинул сферу голкиперу между ног.

Антонио Пуертас через несколько минут потерял отличный шанс сравнять – после его удара из удобной позиции мяч улетел далеко в сторону от левой стойки.

В середине тайма Вальверде отдал гениальную передачу из центра поля на Марвина Парка в штрафную – юный полузащитник так хотел забить сам, что, целившись в дальний угол ворот, пробил мимо. Винисиус на последней минут первого тайма еще раз попытался пробить Сильву – португальский кипер Гранады сыграл на высоте. Однако через минуту он не смог ничего поделать с ударом Родриго – бразилец уверенно приближался к штрафной, защитники Гранады пятились и тот неожиданно пробил в дальний угол, забив гол в раздевалку.

После отдыха Сильва нейтрализовал очередную попытку Винисиуса найти щель между кипером и штангой на левом фланге. Альберто Соро на 66-й минуте прорвался по левому флангу в штрафную Реала, оттянул на себя защитников и зряче забросил им за спину на дальнюю штангу. Луис Суарес, который должен был замыкать уже в пустые ворота, банально не попал по мячу и потерял фактически стопроцентную возможность сократить счет.

Через 5 минут Суарес пытался исправиться и разрядил свою пушку в девятку. Куртуа среагировал на удар и отразил, но мяч прилетел на Хорхе Молину, который караулил рядом. Форвард Гранады точным ударом возобновил интригу в матче.

Счастье хозяев длилось недолго. Уже через четыре минуты Одриосола добил мяч в сетку после прострела слева. А в следующей атаке забил Бензема. Ошибка защитника, выход Сильвы чуть ли не к центру поля, попытки португальца ногами обыграть француза и дальний удар Карима в пустые ворота. Интрига умерла слишком быстро.

На 85-й минуте Куртуа продемонстрировал, почему у Лунина пока мало шансов вытеснить бельгийца, спася свои ворота в, казалось бы, роковом для Реала эпизоде. Альберто Соро поймал кураж и через мгновение снова угрожал воротам "сливочных" – защита мадридцев выдержала. Суарес в добавленное время попытался пробить – удар был заблокирован. А за мгновение до финального свистка его выход один на один с Куртуа завершился полным фиаско – кипер Реала хладнокровно забрал мяч с ног форварда.

Победа принесла Реалу 78 очков и подняла на вторую строчку турнирной таблицы, Гранада с 45-ю пунктами осталась десятой.

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