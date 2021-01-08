"Я поддерживаю Бензема. Понятно, что это непростая ситуация. Но я вижу, что Карим в порядке, сосредоточен на работе.

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Вся эта ситуация неприятна, но я надеюсь, что она вскоре решится", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, Бензема является подозреваемым по делу с шантажом Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году. Следствие настаивает, что форвард Реала передавал партнеру по национальной команде требования шантажистов.

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