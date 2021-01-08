"Я підтримую Бензема. Зрозуміло, що це непроста ситуація. Але я бачу, що Карім в порядку, зосереджений на роботі.

Справа Бензема – відомо, скільки років в'язниці загрожує форварду Реала

Вся ця ситуація неприємна, але я сподіваюся, що вона незабаром вирішиться", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, Бензема є підозрюваним у справі з шантажем Вальбуена, якому злочинці погрожували публікацією особистого секс-відео в 2015 році. Слідство наполягає, що форвард Реала передавав партнеру по національній команді вимоги шантажистів.

"У нас був секс, за який відмовився платити". Кримінальні випадки, коли футболістам "зносило башту" на інтимному фронті