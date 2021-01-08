Напомним, Бензема является подозреваемым по делу с шантажом Матье Вальбуэна, которому преступники угрожали публикацией личного секс-видео в 2015 году. Следствие настаивает, что форвард Реала передавал партнеру по национальной команде требования шантажистов.

Бензема предстанет перед судом из-за скандала с Вальбуэна

Начиная с 2015 года, Карим несколько раз оспаривал дело в апелляционных инстанциях. В декабре 2020-го Карим проиграл в Кассационном суде – высшей судебной инстанции Франции. После этого против него и еще пяти фигурантов шантажа было возбуждено уголовное дело.

Если вину Карима в шантаже докажут, то ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет и штраф в размере 750 000 евро, сообщает AS.

При этом отмечается, что приговор вряд ли будет означать реальное заключение, поскольку Бензема ранее не имел проблем с законом. Однако последствия могут распространиться и на футбольную деятельность. Если футболиста признают виновным, это приведет и к дисциплинарным наказаниям. Например, после завершения карьеры Карим не сможет работать в сфере футбола на территории Франции. В частности, тренировать любую команду.

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