Зидан однозначно рассказал о будущем Бейла

Главный тренер Реала Зинедин Зидан рассказал о Гарете Бейле и Хамесе Родригесе.

"Гарет Бейл останется в Реале. Каждый, кто находится у нас в команде, позволяет нам позитивно мыслить. Мы должны сосредоточиться на сезоне, больше ничего.

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Травма Азара – это несчастье для нас, но она не изменила мои планы на Бейла на этот матч. Хамес, Бейл – все, кто у нас есть, будут защищать футболку Реала", – цитирует Зидана Marca.

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Напомним, этим летом лидер сборной Уэльса был близок к трансферу в Цзянсу Сунин, однако в последний момент переход сорвался.