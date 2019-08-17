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Зідан однозначно розповів про майбутнє Бейла

22:25 761 Читать на русском
Зідан однозначно розповів про майбутнє Бейла
Бейл та Зідан / Marca

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розповів про Гарета Бейла та Хамеса Родрігеса.

90+1’ Ікер Лосада
 
Карім Бензема 12’
Лука Модріч 57’
Тоні Кроос 61’
Лукас Васкес 80’
12’ Карім Бензема
57’ Лука Модріч
61’ Тоні Кроос
80’ Лукас Васкес
90+1’ Ікер Лосада

"Гарет Бейл залишиться в Реалі. Кожен, хто перебуває у нас в команді, дозволяє нам позитивно мислити. Ми повинні зосередитися на сезоні, більше нічого.

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Травма Азара – це нещастя для нас, але вона не змінила мої плани на Бейла на цей матч. Хамес, Бейл – всі, хто у нас є, будуть захищати футболку Реала", – цитує Зідана Marca.

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Нагадаємо, цього літа лідер збірної Уельсу був близький до трансферу в Цзянсу Сунін, однак в останній момент перехід зірвався.

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Теги
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