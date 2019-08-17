Зідан однозначно розповів про майбутнє Бейла

Світ — 22:45 586
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Зубков дебютним голом приніс Ференцварошу перемогу, Фехервар Петряка розтрощив суперника
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Зозуля з Альбасете у стартовому матчі сезону програв Альмерії – хороша оцінка українця у провальному поєдинку командиІспанія — 21:58 647
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Манчестер Сіті драматично не дотиснув Тоттенхем через VAR – Зінченко двічі не зміг пробити чемпіона світуАнглія — 21:26 5128
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Реал у меншості переміг Сельту – Кроос відзначився шикарним голомІспанія — 19:55 1137
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Брайтон – Вест Хем: Ярмоленко отримав найгірший бал, конкуренти українця цікавіші, а VAR допомагаєАнглія — 18:51 3827