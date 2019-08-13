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Бейл не будет покидать Реал – валлиец верит в скорое увольнение Зидана

13:12 270 Читати українською
Бейл не будет покидать Реал – валлиец верит в скорое увольнение Зидана
Бейл и Зидан / Reuters

Опальный вингер готов рискнуть и остаться в Мадриде этим летом.

Гарет Бейл не собирается покидать мадридский Реал, утверждает AS.

"Бейл будет иметь проблемы, если останется в Реале", – Миятович

Звездный нападающий надеется, что Зинедин Зидан не сможет долго продержаться во главе "сливочных". Валлиец рассчитывает на приход нового тренера, который будет доверять ему больше чем француз. Если же этого не произойдет, то Бейл будет искать новую команду уже зимой. Его контракт с Реалом действует до 2022 года.

Напомним, этим летом лидер сборной Уэльса был близок к трансферу в Цзянсу Сунин, однако в последний момент переход сорвался.

Лунин получил серьезный вариант продолжения карьеры на фоне переговоров Реала с ПСЖ и интереса Милана

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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл
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