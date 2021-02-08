Зидан оценил уровень своей поддержки в Реале
Главный тренер Реала Зинедин Зидан похвалил своих подопечных перед поединком Ла Лиги против Хетафе.
"Было ли ощущение в этом сезоне, что мое будущее под вопросом? Нет. Мы все в одной лодке. Все в Реале поддерживают меня.
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Мы должны вернуться на правильный путь, как три недели или месяц назад. Нужно принимать сложности, когда они возникают. Мы хотим изменить ситуацию. У нас замечательная команда, хорошие игроки, и они много выиграли здесь. Ничто не остановит нас от усердной работы", – цитирует Зидана AS.
После 21-го тура Примеры Реал расположился на третьей строчке турнирной таблицы, уступая Барселоне по дополнительным показателям.
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