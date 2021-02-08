"Было ли ощущение в этом сезоне, что мое будущее под вопросом? Нет. Мы все в одной лодке. Все в Реале поддерживают меня.

Зидан верит в чемпионство Реала, несмотря на солидное отставание от Атлетико

Мы должны вернуться на правильный путь, как три недели или месяц назад. Нужно принимать сложности, когда они возникают. Мы хотим изменить ситуацию. У нас замечательная команда, хорошие игроки, и они много выиграли здесь. Ничто не остановит нас от усердной работы", – цитирует Зидана AS.

После 21-го тура Примеры Реал расположился на третьей строчке турнирной таблицы, уступая Барселоне по дополнительным показателям.

Кошмар. Іспанські ЗМІ оцінили дебютний матч Луніна за Реал – що сказав українцеві Каземіро