"Чи було відчуття у цьому сезоні, що моє майбутнє під питанням? Ні. Ми всі в одному човні. Всі в Реалі підтримують мене.

Зідан вірить у чемпіонство Реала попри солідне відставання від Атлетіко

Ми повинні повернутися на правильний шлях, як три тижні або місяць тому. Потрібно приймати складності, коли вони виникають. Ми хочемо змінити ситуацію. У нас чудова команда, хороші гравці, і вони багато виграли тут. Ніщо не зупинить нас від старанної роботи", – цитує Зідана AS.

Після 21-го туру Прімери Реал розташувався на третій сходинці турнірної таблиці, поступаючись Барселоні за додатковими показниками.

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