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Зидан оценил тяжесть очередной травмы Бейла

20:22 164 Читати українською
Зидан оценил тяжесть очередной травмы Бейла
Гарет Бейл и Зинедин Зидан / Фото Noticias

Главный тренер Реала Зинедин Зидан разочарован травматичностью хавбека Гарета Бейла.

 

"Жаль, что Гарет недоступен. Он расстроен из-за этой ситуации. Бейл хотел выйти на поле и сыграть. Надеюсь, он будет с нами в понедельник. Я начинаю переживать, когда футболист опять получает травму. Предпочитаю чувствовать главную боль при выборе состава.

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У Гарета небольшое повреждение лодыжки. Надеюсь, он не пропустит больше матчей и сможет работать без вынужденных перерывов", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, 26 января мадридцы встретятся с Вальядолидом в рамках 21-го тура Примеры. В текущем сезоне Ла Лиги Бейл провел лишь 12 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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Теги
Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Вальядолид - Реал Мадрид
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