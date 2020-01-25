Зидан оценил тяжесть очередной травмы Бейла

Главный тренер Реала Зинедин Зидан разочарован травматичностью хавбека Гарета Бейла.

"Жаль, что Гарет недоступен. Он расстроен из-за этой ситуации. Бейл хотел выйти на поле и сыграть. Надеюсь, он будет с нами в понедельник. Я начинаю переживать, когда футболист опять получает травму. Предпочитаю чувствовать главную боль при выборе состава.

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У Гарета небольшое повреждение лодыжки. Надеюсь, он не пропустит больше матчей и сможет работать без вынужденных перерывов", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, 26 января мадридцы встретятся с Вальядолидом в рамках 21-го тура Примеры. В текущем сезоне Ла Лиги Бейл провел лишь 12 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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