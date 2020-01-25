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Зідан оцінив важкість чергової травми Бейла

20:28 349 Читать на русском
Зідан оцінив важкість чергової травми Бейла
Гарет Бейл та Зінедін Зідан/ Фото Noticias

Головний тренер Реала Зінедін Зідан розчарований травматичністю хавбека Гарета Бейла.

 

"Шкода, що Гарет недоступний. Він засмучений через цю ситуацію. Бейл хотів вийти на поле і зіграти. Сподіваюся, він буде з нами в понеділок. Я починаю переживати, коли футболіст знову зазнає травму. Віддаю перевагу відчувати головний біль при виборі складу.

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У Гарета невелике ушкодження щиколотки. Сподіваюся, він не пропустить більше матчів і зможе працювати без вимушених перерв", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, 26 січня мадридці зустрінуться з Вальядолідом в рамках 21-го туру Прімери. В поточному сезоні Ла Ліги Бейл провів лише 12 матчів, в яких відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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Теги
Іспанія Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан Вальядолід - Реал Мадрид
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