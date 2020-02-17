Зидан объяснил, что помешало Реалу одолеть Сельту – тренер вспомнил о столкновении с игроком соперника

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил игру своих подопечных в поединке 24-го тура Примеры против Сельты.
"Учитывая все усилия, которые мы приложили, мне обидно терять два очка, но я доволен нашими действиями на поле.
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После пропущенного гола нелегко было вернуться в игру. Денис Суарес отдал феноменальный пас. Трудно все время быть сконцентрированным. Иногда не всегда команда может хорошо защищаться, но в целом у нас все неплохо в обороне.
Доволен ли игрой Бэйла? Да, я доволен всеми.
Возвращение Азара? Он играл 70 минут, как и было запланировано, и проявил себя хорошо.
Мое столкновения с футболистом соперника? Мне немного досталось, но и он там не должен был находиться", – цитирует Зидана AS.
После 24-х туров Ла Лиги Реал лидирует, опережая Барселону на одно очко.
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