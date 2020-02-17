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Зидан объяснил, что помешало Реалу одолеть Сельту – тренер вспомнил о столкновении с игроком соперника

08:35 65 Читати українською
Зидан объяснил, что помешало Реалу одолеть Сельту – тренер вспомнил о столкновении с игроком соперника
Зинедин Зидан и Джозеф Айду / Фото Goal

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил игру своих подопечных в поединке 24-го тура Примеры против Сельты.

52’ Тони Кроос
64’ Серхио Рамос
 
Федор Смолов 7’
Санти Мина 86’
7’ Федор Смолов
52’ Тони Кроос
64’ Серхио Рамос
86’ Санти Мина

"Учитывая все усилия, которые мы приложили, мне обидно терять два очка, но я доволен нашими действиями на поле.

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После пропущенного гола нелегко было вернуться в игру. Денис Суарес отдал феноменальный пас. Трудно все время быть сконцентрированным. Иногда не всегда команда может хорошо защищаться, но в целом у нас все неплохо в обороне.

Доволен ли игрой Бэйла? Да, я доволен всеми.

Возвращение Азара? Он играл 70 минут, как и было запланировано, и проявил себя хорошо.

Мое столкновения с футболистом соперника? Мне немного досталось, но и он там не должен был находиться", – цитирует Зидана AS.

После 24-х туров Ла Лиги Реал лидирует, опережая Барселону на одно очко.

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Зинедин Зидан Зинедин Зидан Реал Мадрид - Сельта Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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