Зидан объяснил, что помешало Реалу одолеть Сельту – тренер вспомнил о столкновении с игроком соперника

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил игру своих подопечных в поединке 24-го тура Примеры против Сельты.

"Учитывая все усилия, которые мы приложили, мне обидно терять два очка, но я доволен нашими действиями на поле.

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После пропущенного гола нелегко было вернуться в игру. Денис Суарес отдал феноменальный пас. Трудно все время быть сконцентрированным. Иногда не всегда команда может хорошо защищаться, но в целом у нас все неплохо в обороне.

Доволен ли игрой Бэйла? Да, я доволен всеми.

Возвращение Азара? Он играл 70 минут, как и было запланировано, и проявил себя хорошо.

Мое столкновения с футболистом соперника? Мне немного досталось, но и он там не должен был находиться", – цитирует Зидана AS.

После 24-х туров Ла Лиги Реал лидирует, опережая Барселону на одно очко.

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