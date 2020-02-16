Зидан стал жертвой подката игрока Сельты – видео курьезного эпизода

Главный тренер Реала Зинедин Зидан пострадал во время поединка 24-го тура Ла Лиги против Сельты.

Во втором тайме матча Реал – Сельта Зидан стал главным героем достаточно комического эпизода.

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Игрок Сельты Айду пошел в подкат у боковой линии, но немного не рассчитал, что может кого-то задеть за пределами поля. Досталось наставнику мадридцев Зинедину Зидану, перед которым защитник сразу же извинился.

Добавим, что Реал лидирует в чемпионате Испании, имея 52 очка и опережая Барселону по дополнительным показателям.

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