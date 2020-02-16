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Зидан стал жертвой подката игрока Сельты – видео курьезного эпизода

16 февраля 23:36 95 Читати українською
Зидан стал жертвой подката игрока Сельты – видео курьезного эпизода
Зинедин Зидан / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан пострадал во время поединка 24-го тура Ла Лиги против Сельты.

52’ Тони Кроос
64’ Серхио Рамос
 
Федор Смолов 7’
Санти Мина 86’
7’ Федор Смолов
52’ Тони Кроос
64’ Серхио Рамос
86’ Санти Мина

Во втором тайме матча Реал – Сельта Зидан стал главным героем достаточно комического эпизода.

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Игрок Сельты Айду пошел в подкат у боковой линии, но немного не рассчитал, что может кого-то задеть за пределами поля. Досталось наставнику мадридцев Зинедину Зидану, перед которым защитник сразу же извинился.

Добавим, что Реал лидирует в чемпионате Испании, имея 52 очка и опережая Барселону по дополнительным показателям.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Видеоновости Зинедин Зидан Зинедин Зидан Джозеф Айду Джозеф Айду Реал Мадрид - Сельта
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