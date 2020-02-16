Реал упустил победу над Сельтой – Азар сыграл впервые после травмы и организовал гол

Реал не смог обыграть Сельту в рамках 24-го тура чемпионата Испании. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Реал и Сельта закрывали программу 24-го тура Примеры. Мадридцы знали, что Барселона свой матч роты Хетафе выиграла (2:1) и догнала их по очкам. Чтобы сохранить свое комфортное преимущество на вершине турнирной таблицы, команде Зинедина Зидана нужно было побеждать. К тому же впервые с ноября прошлого года в старте вышел Эден Азар. В свою очередь, Сельта только в предыдущем туре прервала свою ужасную восьмиматчевую безвыигрышную серию в Ла лиге, "сняв скальп" из Севильи (2:1), и явно не хотела сбавлять обороты.

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Старт поединка выдался довольно бодрым. Обе команды успели провести по несколько атак, и тут Реал неожиданно пропустил. "Сливочные" потеряли мяч вблизи центральной линии, а гости мгновенно организовать контрвыпад. Аспас разрезающей передачей вывел Смолова, который сумел избежать офсайда, один на один с Куртуа, где Федор уверенно оценил ситуацию и отправил мяч в сетку ворот – 0:1.

Реал был шокирован наглостью дерзкого аутсайдера и крепко прижал "кельтов" к их воротам. Практически весь первый тайм хозяева провели на последней трети поля, но создать по-настоящему острый момент не удавалось. Лучший шанс был у Каземиро, который едва не подловил Бланко Рубена на ошибке. Голкипер вышел из ворот, а бразилец решился пробить издали – мяч прошел над перекладиной. Однако, несмотря на тотальное преимущество на протяжении всего тайма, Реал мог уйти на перерыв с еще большим отставанием. Лукас Оласа после углового зряче пробил в незащищенный угол ворот Куртуа, но бельгиец каким-то чудом сумел дотянуться до мяча.

Игра возобновилась, а впечатление складывалось, что никакой паузы не было. Реал снова взялся давить на Сельту, но теперь результативно. Сначала отличился Серхио Рамос, но видеоасистент подсказал, что находился капитан хозяев в положении "вне игры". "Сливочные" не стушевались и сразу забили еще раз. Бензема отдал на ход Марсело, а тот с левого угла вратарской прострелил в район 11-метровой отметки. Ну а там уже был Кроос, которому никто не помешал восстановить равновесие. Всего через 12 минут после этого Реал уже вел в счете. Опять не без активной помощи Бензема. На этот раз француз у вратарской пасом нашел Азара, где крайне неудачно сыграл Рубен, руками задев ноги бельгийца – пенальти. Ответственность за исполнение важнейшего 11-метрового взял на себя Рамос. Серхио выстрелил под левую от себя стойку, голкипер угадал направление удара, но к мячу так не успел – 2:1.

Реал сразу же перестал столь активно идти вперед, оглядываясь на свои ворота. Темп игры подупал, а у Сельты начали появляться моменты. В конце концов, мадридцы таки поплатились за свою неосмотрительность. Денис Суарес филигранным пасом "швед" вырезал на правый угол вратарской, где в борьбе за мяч всех опередил Санти Мина. Обыграть Куртуа было делом техники, которой у форварда хватило – 2:2.

Реал потерял такие важные очки и теперь лишь на один пункт опережает Барселону. Сельта теперь имеет 21 балл и наконец-то выбралась из зоны вылета, по дополнительным показателям обойдя Мальорку.