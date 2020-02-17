Зідан пояснив, що завадило Реалу здолати Сельту – тренер пригадав зіткнення з гравцем суперника

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив гру своїх підопічних у поєдинку 24-го туру Прімери проти Сельти.

"Зважаючи на усі зусилля, які ми доклали, мені прикро втрачати два очки, але я задоволений нашими діями на полі.

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Після пропущеного гола нелегко було повернутися в гру. Деніс Суарес віддав феноменальний пас. Важко весь час бути сконцентрованим. Інколи не завжди команда може добре захищатися, але в цілому у нас все непогано в обороні.

Чи задоволений грою Бейла? Так, я задоволений усіма.

Повернення Азара? Він грав 70 хвилин, як і було заплановано, і проявив себе добре.

Моє зіткнення з футболістом суперника? Мені трохи дісталось, але і він там не повинен був перебувати", – цитує Зідана AS.

Після 24-х турів Ла Ліги Реал лідирує, випереджаючи Барселону на одне очко.

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