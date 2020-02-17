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Зідан пояснив, що завадило Реалу здолати Сельту – тренер пригадав зіткнення з гравцем суперника

17 лютого 08:27 1521 Читать на русском
Зідан пояснив, що завадило Реалу здолати Сельту – тренер пригадав зіткнення з гравцем суперника
Зінедін Зідан та Джозеф Айду / Фото Goal

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив гру своїх підопічних у поєдинку 24-го туру Прімери проти Сельти.

52’ Тоні Кроос
64’ Серхіо Рамос
 
Федір Смолов 7’
Санті Міна 86’
7’ Федір Смолов
52’ Тоні Кроос
64’ Серхіо Рамос
86’ Санті Міна

"Зважаючи на усі зусилля, які ми доклали, мені прикро втрачати два очки, але я задоволений нашими діями на полі.

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Після пропущеного гола нелегко було повернутися в гру. Деніс Суарес віддав феноменальний пас. Важко весь час бути сконцентрованим. Інколи не завжди команда може добре захищатися, але в цілому у нас все непогано в обороні.

Чи задоволений грою Бейла? Так, я задоволений усіма.

Повернення Азара? Він грав 70 хвилин, як і було заплановано, і проявив себе добре.

Моє зіткнення з футболістом суперника? Мені трохи дісталось, але і він там не повинен був перебувати", – цитує Зідана AS.

Після 24-х турів Ла Ліги Реал лідирує, випереджаючи Барселону на одне очко.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Сельта
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