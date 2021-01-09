"Я не знаю, что случится в будущем. Серхио здесь на данный момент. Мы сосредоточены на ближайшей игре. В футболе никогда нельзя загадывать.

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Мы хотим, чтобы все разрешилось. Это касается и Лукаса Васкеса. Этот вопрос мне часто будут ставить, но ответ у меня будет одинаковый", – цитирует Зидана Marca.

Напомним, действующий контракт 34-летнего Серхио с мадридцами завершается летом, и стороны не могут договориться о продолжении сотрудничества.

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