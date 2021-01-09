"Я не знаю, що трапиться в майбутньому. Серхіо тут на даний момент. Ми зосереджені на найближчій грі. У футболі ніколи не можна загадувати.

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Ми хочемо, щоб все вирішилося. Це стосується і Лукаса Васкеса. Це питання мені часто будуть ставити, але відповідь у мене буде однакова", – цитує Зідана Marca.

Нагадаємо, чинний контракт 34-річного Серхіо з мадридцями завершується влітку, і сторони не можуть домовитись щодо продовження співпраці.

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