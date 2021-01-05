Капитан "сливочных" встретился с Флорентино Пересом и еще раз подчеркнул свою позицию. Рамосу предложили двухлетний контракт, но с уменьшением зарплаты на 10% (сейчас защитник получает 15 млн за сезон).

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"Встреча была довольно дружелюбной, но Рамос сказал Пересу: "Я не принимаю вашего предложения. С этого момента я буду слушать предложения других клубов. Кое-кто из ПСЖ сказал мне, что они собираются построить отличную команду со мной и Месси". Флорентино ответил: "Если у вас есть хорошее предложение, то мы поймем", – AS цитирует инсайд ведущего El Chiringuito Хосепа Педрерола.

Добавим, что контракт Рамоса завершается летом, и защитник уже имеет право договариваться с другими клубами. Такая же ситуация у Лукаса Васкеса и Луки Модрича, однако хорват якобы нашел компромисс с Реалом.

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