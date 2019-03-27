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Зидан настаивает на трансфере Ндомбеле в Реал

14:56 84 Читати українською
Зидан настаивает на трансфере Ндомбеле в Реал
Танге Ндомбеле / фото из соцсетей

Полузащитник французского Лиона Танге Ндомбеле может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Мадридский Реал хочет летом купить хавбека Лиона Танге Ндомбеле, сообщает AS.

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По информации издания, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан считает Ндомбеле одним из самых необходимых приобретений. На Сантьягу Бернабеу Танге будет выполнять ту же роль, которую в свое время имел Клод Макелеле.

Заметим, что 22-летний француз перебрался в Лион из Амьена в прошлом году и уже успел сыграть за "львов" 25 матчей в Лиге 1 и 8 поединков в Лиге чемпионов.

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Кроме Реала, на Танге претендуют ПСЖ, Манчестер Сити и Барселона. Контракт Ндомбеле с Лионом рассчитан до лета 2023 и содержит пункт выкупа в размере 80 миллионов евро.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Лион Лион Зинедин Зидан Зинедин Зидан Трансферы Реал Мадрид Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле
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