Зідан наполягає на трансфері Ндомбеле в Реал

Півзахисник французького Ліона Танге Ндомбеле може продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Мадридський Реал хоче влітку купити хавбека Ліона Танге Ндомбеле, повідомляє AS.

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За інформацією видання, головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан вважає Ндомбеле одним із найнеобхідніших придбань. На Сантьягу Бернабеу Танге буде виконувати туж роль, яку свого часу мав Клод Макелеле.

Зауважимо, що 22-річний француз перебрався в Ліон з Ам'єна в минулому році і вже встиг зіграти за "левів" 25 матчів у Лізі 1 і 8 поєдинків у Лізі чемпіонів.

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Крім Реала, на Танге претендують ПСЖ, Манчестер Сіті і Барселона. Контракт Ндомбеле з Ліоном розрахований до літа 2023 року та містить пункт викупу у розмірі 80 мільйонів євро.