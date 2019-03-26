toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА ЖУНИОР МОРАЕС ЕВРО-2020 СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Реал решил продать Бейла, чтобы покрыть расходы на трансферы Зидана

22:10 135 Читати українською
Реал решил продать Бейла, чтобы покрыть расходы на трансферы Зидана
Гарет Бейл / Фото Sky Sports

Вингер Реала Гарет Бейл скорее всего покинет Сантьяго Бернабеу летом.

Боссы Реала намерены попрощаться с одной из своих главных звезд Гарет Бейлом, сообщает AS.

Зидан хочет видеть Пьянича в Реале

Такой трансфер должен пополнить казну мадридского клуба для будущих трансферов. Президент "сливочных" Флорентино Перес пообещал наставнику королевского клуба Зинедину Зидану, что выделит средства на летние приобретения француза.

Бейл защищает цвета Реала с 2013 года. За это время валлиец провел за мадридцев 224 матча, в которых забил 102 гола.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Испания Трансферы Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Зинедин Зидан Зинедин Зидан Флорентино Перес Трансферы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
39
мин
США
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук