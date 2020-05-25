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Зидан нарушил карантин, самовольно покинув Мадрид

11:19 42 Читати українською
Зидан нарушил карантин, самовольно покинув Мадрид
Зинедин Зидан / ФК Реал Мадрид

Наставник Реала Зинедин Зидан может получить проблемы с испанскими правоохранительными органами.

Главный тренер "сливочных" решил покинуть Мадрид и посетить свой загородный дом неподалеку от испанской столицы, который приобрел около года назад. Данными действиями 47-летний Зидан нарушил запрет покидать город с целью предотвращения распространения коронавируса. Исключением являются поездки в связи с особо важными причинами.

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Если полиция сможет доказать вину француза, то ему грозит штраф 1500 евро, информирует Sport.es.

Напомним, после 27 туров Ла Лиги Реал занимает 2 место в чемпионате, отставая от Барселоны на 2 очка. Ожидается, что соревнования будут возобновлены в июне. На днях мадридская команда вернулась к тренировкам в группах.

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Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан коронавирус Реал Мадрид Реал Мадрид
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