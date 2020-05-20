Реал нашел неожиданный вариант усиления – за игроком, который является одним из лучших в Европе, охотятся топ-клубы

Мадридский Реал в поисках усиления защиты обратил внимание на 22-летнего Габриэля, который выступает за Лилль. Бразилец провел феноменальный сезон и считается одним из лучших центрбеков Европы.

Подписание центрального защитника в летнее трансферное окно – одна из приоритетных задач мадридского клуба. В распоряжении Зинедина Зидана есть только два центрбека мирового уровня – Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Эдер Милитао, на которого возлагались большие надежды, пока не может стать своим на Сантьяго Бернабеу, а игра Начо не слишком устраивает тренера королевского клуба. Основной целью Реала является 21-летний Дайот Упамекано, который защищает цвета РБ Лейпциг, но молодой француз пока является слишком дорогим для мадридцев.

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Немецкий клуб готов снизить цену на Упамекано с 60 до 40 млн евро, однако даже такая сумма пока является неподъемной для "сливочных". В поисках необходимого усиления мадридцы обратили внимание на французскую Лигу 1 – в поле зрения Реала оказался защитник Лилля Габриэл, которого многие сравнивают с лидером Наполи Калиду Кулибали.

22-летний бразилец стал альтернативой Упамекано. Центрбек полностью соответствует критериям мадридского клуба – он достаточно молод, но уже имеет европейский опыт, поскольку переехал из Бразилии, где выступал за Аваи, еще в январе 2017 года. Поиграл на правах аренды за Динамо Загреб и Труа, а в текущем сезоне стал настоящим столпом обороны Лилия – 34 матча (из них 6 в Лиге чемпионов) и 1 забитый гол. Еще одно преимущество Габриэля – он является левоногим футболистом, а это станет идеальным дополнением к правоногим Рамосу или Варану. Единственная проблема защитника – у него отсутствует паспорт гражданина ЕС, что может повлечь определенные неудобства для Реала, ведь количество таких футболистов в заявке ограничивается, отмечает AS.

Габриэл существенно дешевле Упамекано – тот же Transfermarkt оценивает бразильца в 17,5 млн евро, несмотря на действующий контракт до 30 июня 2023-го (защитник РБ Лейпциг стоит 45 млн). Подписание центрбека оказалось отличной инвестицией для Лилля, который выложил за него 3 млн евро. "Доги" известны умением продавать футболистов – в частности, в прошлом году французский клуб заработал 143 млн евро на трансферах 5-ти игроков. Нет никаких сомнений, что Габриэл станет очередной выгодной продажей Лилля. Осталось только узнать, какой клуб выиграет борьбу за игрока, ведь раньше за бразильцем следили еще и представители АПЛ – в частности, Эвертон, Арсенал и Челси. Последние уже могли оценить потенциал Габриэля в очных матчах группового турнира ЛЧ 2019/20.

Одной из самых лучших черт бразильца является умение продвигать мяч – по этому показателю трансферная цель Реала входит в число лучших защитников в топ-5 европейских чемпионатах. Лилль – команда, которая не отдает предпочтение контролю мяча, а пытается проводить быстрые атаки. Здесь Габриэл раскрывается лучше всего, поскольку отлично находит партнеров в финальной трети поля. Более 10 таких передач за матч – роскошный показатель, который лишь немного уступает тому же Упамекано.

Еще одним топ-качеством Габриэля является его умение выигрывать единоборства. Более 5 выигранных дуэлей в течение 90 минут с 64,34% успешности – не в последнюю очередь именно бразилец стал причиной удачных результатов Лилия в обороне. За 28 сыгранных матчей Лиги 1 "доги" пропустили 27 мячей, получив право сыграть в Лиге Европы 2020/21.

В Лилле Габриэл составляет пару центрбеков вместе с португальцем Жозе Фонте. Чемпион Европы-2016 как раз не слишком умеет продвигать мяч, поэтому эта функция полностью ложится на плечи бразильца. Он умеет исполнять роскошные диагонали на своих партнеров в атаку – когда-то в Украине лучшим в этом компоненте был Ярослав Ракицкий времен своей оптимальной формы. К слову, несмотря на свои физические данные (190 см роста), его трудно назвать медленным защитником – ловкости Габриэлю не занимать. Также бразилец может похвастаться неплохими показателями в перехватах мяча, что регулярно демонстрировал как в Лиге 1, так и в матчах еврокубков.

Что же, Реал получил шанс значительно сэкономить, ведь трансфер Габриэля обойдется минимум вдвое дешевле, чем переход Упамекано. При этом бразилец куда менее раскрученный, но в то же время не факт, что хуже своего довольно именитого конкурента из Бундеслиги.

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