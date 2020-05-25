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Зідан порушив карантин, самовільно покинувши Мадрид

11:19 109 Читать на русском
Зідан порушив карантин, самовільно покинувши Мадрид
Зінедін Зідан / ФК Реал Мадрид

Наставник Реала Зінедін Зідан може отримати проблеми з іспанськими правоохоронними органами.

Головний тренер "вершкових" вирішив покинути Мадрид та відвідати свій заміський будинок неподалік іспанської столиці, який придбав близько року тому. Даними діями 47-річний Зідан порушив заборону покидати місто з метою запобігання розповсюдженню коронавірусу. Виключенням є поїздки у зв'язку з особливо важливими причинами.

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Якщо поліція зможе довести провину француза, то йому загрожує штраф 1500 євро, інформує Sport.es.

Нагадаємо, після 27 турів Ла Ліги Реал посідає 2 місце в чемпіонаті, відстаючи від Барселони на 2 очки. Очікується, що змагання будуть поновлені у червні. Днями мадридська команда повернулася до тренувань у групах.

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Теги
Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан коронавірус Реал Мадрид Реал Мадрид
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