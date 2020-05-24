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Зинченко посягает на славу Тимощука – как карантин изменил игрока Манчестер Сити

15:47 148 Читати українською
Зинченко посягает на славу Тимощука – как карантин изменил игрока Манчестер Сити
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не скрывал своей радости от возвращения к командным тренировкам.

Украинец в своем Instagram опубликовал фотографию первых за два месяца занятий на поле.

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"Наконец-то, я уже задумываюсь над прической Тимощука", – подписал фотографию Зинченко. Затяжной карантин действительно сказался на волосах Александра – они значительно длиннее, чем все привыкли. Правда, до уровня экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука еще придется ждать несколько недель.

Напомним, последний раз Зинченко выходил на поле в официальном матче 8 марта – поражение 0: 2 от Манчестер Юнайтед в 29 туре АПЛ.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко
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