Посягнул на лавры Зидана: в Италии тренер ударом головой нокаутировал своего визави

Главный тренер Луккезе Джанкарло Фаварин получил дисквалификацию за удар головой тренера команды-соперницы.

В матче Серии С между Луккезе и Алессандрии произошла драка. Луккезе, который по ходу поединка уступал 0:2, на 93-й минуте смог отыграться, а через несколько минут у скамейки запасных вспыхнула драка, сообщает The Sun.

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Во время потасовки у главного тренера Луккезе Джанкарло Фаварина не выдержали нервы и он ударил одного из тренеров команды-соперницы головой в лицо. Визави Фаврина после такого нокаута долгое время не мог прийти в себя.

Позже Джанкарло рассказал, что не выдержал из-за того, что со скамейки запасных Алессандрии систематически выкрикивали нецензурные слова в его адрес и плевали. Федерация футбола Италии решила дисквалифицировать тренера Луккезе на 5 поединков.

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