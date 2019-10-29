Бейл покинул расположение Реала – хавбек ведет переговоры с китайским клубом

Похоже, хавбек Реала Гарет Бейл решил подогреть интерес к своему будущему.

Гарет Бейл решил посетить столицу Англии перед матчем своей команды против Леганеса, сообщает Marca.

Реал рассматривает вариант с продажей Бейла уже зимой

О причинах такого неожиданного "бегства" валлийца не сообщается. По информации издания, Шанхай Шэньхуа уже начал переговоры с игроком относительно его переезда в чемпионат Китая во время зимнего трансферного окна.

Переход выглядит вероятным, ведь напряженные отношения игрока с руководством клуба и его склонность к травмам побуждают Реал к немедленной продажи футболиста.

В текущем сезоне Бейл провел за королевский клуб семь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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