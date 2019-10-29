toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК УКРАИНЫ

Бейл покинул расположение Реала – хавбек ведет переговоры с китайским клубом

13:00 260 Читати українською
Бейл покинул расположение Реала – хавбек ведет переговоры с китайским клубом
Гарет Бейл / Фото из открытых источников

Похоже, хавбек Реала Гарет Бейл решил подогреть интерес к своему будущему.

Гарет Бейл решил посетить столицу Англии перед матчем своей команды против Леганеса, сообщает Marca.

Реал рассматривает вариант с продажей Бейла уже зимой

О причинах такого неожиданного "бегства" валлийца не сообщается. По информации издания, Шанхай Шэньхуа уже начал переговоры с игроком относительно его переезда в чемпионат Китая во время зимнего трансферного окна.

Переход выглядит вероятным, ведь напряженные отношения игрока с руководством клуба и его склонность к травмам побуждают Реал к немедленной продажи футболиста.

В текущем сезоне Бейл провел за королевский клуб семь матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Рекордне полювання на "святих", непідступний Анфілд, біля Маліновського заїкнулися про Скудетто – огляд вікенду

blog_ava
Лунин едет в Барселону, очередной топ-экзамен для Малиновского, битва титанов в Англии – топ-матчи евромидуика
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Гарет Бейл Гарет Бейл Трансферы Реал Мадрид
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
41
мин
Барселона
22:15
Вальядолид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук