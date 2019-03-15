Зидан хочет видеть Фекира в Реале

Лидер французского Лиона Набиль Фекир может продолжить карьеру в Мадриде.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан хочет видеть в лагере клуба талантливого хавбека Набиля Фекира, сообщает The Daily Record.

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Трансфер выглядит очень вероятным, ведь действующий контракт Набиля с Лионом завершается летом 2020 года.

Напомним, накануне Зинедин Зидан вернулся на тренерский мостик мадридского Реала. По информации СМИ, французский специалист намерен затеять значительную перестройку в лагере "сливочных".

В текущем сезоне Лиги 1 Фекир провел 21 матч, в которых отметился 9-ю голами и 5-ю ассистами.

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