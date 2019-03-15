Зідан хоче бачити Фекіра в Реалі

Ліга Європи — 00:37 4193
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Визначились всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи – Динамо припинило боротьбу за трофей
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Динамо – Челсі: 141 хвилина на удар, історичне побиття немовлят, або Коли граєш у футбол менше, ніж пропускаєш голівЛіга Європи — 00:25 11899
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Динамо – Челсі: кияни зазнали найбільшої поразки в єврокубках у своїй історіїЛіга Європи — 14 бер 669
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Шальке офіційно звільнив Тедеско – Коноплянка залишився без головного тренераНімеччина — 14 бер 4519
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Ювентус – Атлетіко: як екс-зірка Шахтаря приєднався до Роналду та познущався над Сімеоне непристойним "жестом яйцями"Ліга чемпіонів — 14 бер 2046