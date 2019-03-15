Зідан хоче бачити Фекіра в Реалі

Лідер французького Ліона Набіль Фекір може продовжити кар'єру в Мадриді.

Головний тренер Реала Зінедін Зідан хоче бачити в таборі клубу талановитого хавбека Набіля Фекіра, повідомляє The Daily Record.

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Трансфер виглядає дуже вірогідним, адже чинний контракт Набіля з Ліоном завершується влітку 2020 року.

Нагадаємо, напередодні Зінедін Зідан вдруге очолив мадридський Реал. За інформацією ЗМІ, французький фахівець має намір затіяти значну перебудову в таборі "вершкових".

В поточному сезоні Ліги 1 Фекір провів 21 матч, в яких відзначився 9-ма голами та 5-ма асистами.

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