Реал продаст Хамеса при одном условии – известна сумма отступных

Хавбек Реала Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за Баварию, будет выставлен на трансфер.

Руководство Реала решило продать Хамеса Родригеса для приобретения новых игроков, сообщает El Confidencial.

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Бавария, за которую колумбиец выступает на правах аренды, имеет приоритетную возможность приобрести игрока за 42 млн евро. Для других потенциальных покупателей "сливочные" установили ценник в 60 млн евро.

Хамес защищает цвета Баварии с 2017 года.

В текущем сезоне Бундеслиги Родригес провел 16 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 4-мя ассистами.

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