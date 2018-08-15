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Зидан хочет работать в АПЛ

10:16 60 Читати українською
Зидан хочет работать в АПЛ
Зинедин Зидан / фото из соцсетей

Экс-наставник Реала Зинедин Зидан определился с приоритетным местом продолжения тренерской карьеры.

Бывший главный тренер Реала Зинедин Зидан хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Приоритетом для француза является Манчестер Юнайтед, сообщает L'Equipe.

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Зинедин Зидан оставил Реал по окончании сезона-2017/18, выиграв с командой финал Лиги чемпионов в Киеве. Это был третий трофей для мадридцев на еврокубковой арене под руководством француза.

Ранее сообщалось, что руководство Манчестер Юнайтед недовольно главным тренером команды Жозе Моуринью и может пригласить вместо него Зидана.

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Англия Зинедин Зидан Зинедин Зидан Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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