Реал – Атлетико: анонс матча за Суперкубок УЕФА

Реал и Атлетико встретятся 15 августа в рамках Суперкубка УЕФА. "Футбол 24" анонсирует долгожданное мадридское дерби.

Реал – Атлетико

22.00. Таллинн, Ле Кок Арена

Главный арбитр – Шимон Марциняк (Польша)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Первый континентальный трофей в сезоне разыграют триумфатор Лиги чемпионов Реал и победитель Лиги Европы Атлетико. Мадридское дерби в евротурнирах – больная тема для команды Диего Симеоне. Четыре года подряд "кольчонерос" вылетали из Лиги чемпионов от соседей по городу, дважды Реал останавливал их в финале в шаге от титула.

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В прошлом сезоне Атлетико уже после группового этапа покинул ЛЧ в пользу второго по значению турнира. Это выглядит так, будто "матрасники" устали стучать головой в ту же стену, спустились уровнем ниже, там перевели дух, разбив всех, и теперь снова возвращаются на топ-уровень. В Лиге Европы им равных не было – в течение всего плей-офф никто не создал достойного сопротивления (даже Арсенал дома в большинстве).

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Атлетико провел прекрасное лето: Облак и Гризманн остались, за рекордные деньги пришел Лемар, усилено все необходимые позиции, скамейка запасных расширилась хорошими игроками до впечатляющих размеров. Это заявка на высокие позиции во всех турнирах. Осталось побороть комплекс непобедимого европейского Реала. Суперкубок УЕФА – отличная репетиция.

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Реал этим летом пережил революцию. Во-первых, изменился главный тренер – Зинедин Зидан решил покинуть клуб после 3 подряд побед в Лиге чемпионов, мотивируя это тем, что команде нужны новые идеи. Во-вторых, королевский клуб продал своего самого звездного и лучшего игрока – Криштиану Роналду принес "сливочным" 117 миллионов евро.

Реал – победитель ЛЧ-2017/18

В-третьих, Реал изменил стратегию – начал инвестировать в талантливую молодежь вместо того, чтобы подписывать готовых звезд (Тибо Куртуа – исключение). Задачей нового наставника Хулена Лопетеги стала интеграция так называемых "детей" в чемпионский состав. Среди которых наряду с Винисиусом и Альваро Одриосолой наш Андрей Лунин. Правда, пока в стартовом составе места им никто не гарантирует и близко – командой будут заправлять Кроос, Бейл, Марсело и Модрич, который все же решил остаться.

Кадры

Соперники прибыли в Эстонию в сильнейших составах. За Реал из-за травмы не сыграет только Альваро Одриосола, а у Атлетико кадровых потерь нет вообще. Впрочем, если новички "матрасников" Лемар и Родри имеют хорошие шансы дебютировать с первых минут, то подписания соперника начнут на скамейке запасных.

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Стартовая одиннадцатка "сливочных" с огромной вероятностью будет такой же, как и в матче против Милана за Кубок Бернабеу. Лопетеги видит Бейла и Асенсио оптимальным выбором на фланги, а Иско будет поддерживать Бензема из глубины.

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Диего Симеоне в последнем спарринге с Интером, скорее всего, также наигрывал состав на первый официальный поединок. По сравнению с той игрой, сегодня ожидается два изменения – Гризманн выйдет в паре с Костой, а Родри займет место в центре поля вместо Партея.

Ориентировочные составы

Реал: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Каземиро – Бейл, Иско, Асенсио – Банзема.

Атлетико: Облак – Хуанфран, Хименес, Годин, Луис – Коке, Родри, Сауль, Лемар – Коста, Гризманн.

Слова

Хулен Лопетеги, главный тренер Реала:

Мой первый официальный матч – это финал. Матч, в котором Реал снова заслужил принять участие. Мы попробуем хорошо подготовиться к игре против очень сильного соперника. Это будет прекрасный финал. Статус дерби не делает матч более особенным. Реал ставит цель побеждать везде. Таков ДНК клуба.

Диего Симеоне, главный тренер Атлетико:

Мы хотим прибавить по сравнению с прошлым сезоном. Ожидания высоки, и мы знаем, что от нас требуется. У нас качественный состав, мы работаем над тем, чтобы новички стали частью команды и освоились. Мы полностью отдаемся работе на поле, чтобы продолжать прогрессировать и бороться за трофеи.

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Атлетико даст достойный бой Реалу и будет держать напряжение в матче до последних минут, однако класс подопечных Лопетеги сыграет решающую роль. Болельщики увидят голы обеих команд, но более результативным будет Реал. "Сливочные" завоюют первый трофей с новым тренером.