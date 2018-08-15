Зідан хоче працювати в АПЛ

Екс-наставник Реала Зінедін Зідан визначився із пріоритетним місцем продовження тренерської кар'єри.

Колишній головний тренер Реала Зінедін Зідан хоче спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі. Пріоритетом для француза є Манчестер Юнайтед, повідомляє L'Equipe.

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Зінедін Зідан залишив Реал після закінчення сезону-2017/18, вигравши з командою фінал Ліги чемпіонів в Києві. Це був третій трофей для мадридців на єврокубковій арені під керівництвом француза.

Раніше повідомлялося, що керівництво Манчестер Юнайтед незадоволене головним тренером команди Жозе Моурінью і може запросити замість нього Зідана.