Бавария объявила об увольнении Тухеля в конце сезона и начала поиски нового тренера. Приоритетным кандидатом является Хаби Алонсо, но в борьбе за баска придется выдержать конкуренцию с Ливерпулем.

Бавария в поисках тренера: разговоры о Зидане, конкуренция с Ливерпулем и неожиданный план, чтобы пережить катастрофу

Альтернативными вариантами выступают Зинедин Зидан, Себастьян Хёнесс и Унаи Эмери, сообщает Kicker. Баварию не пугает, что француз не знает немецкого языка, а Эмери впечатлил руководство успехами с Севильей, Вильяреалом и Астон Виллой.

Племянник Ули Хёнесса, который совершил прорыв со Штутгартом, стоит ниже всех в списке желаний, ведь в Мюнхене не уверены, что он готов к такому большому вызову. Также были дискуссии относительно Ханси Флика.

Бавария все же сделает все возможное, что пригласить Хаби Алонсо. Баск имеет договоренность Байером, что его отпустят в один из бывших клубов. Карл-Хайнц Румменигге годами сохранял хорошие отношения с Алонсо, добавляет Bild.