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Зидан – о поражении Реала от Валенсии: Мы должны принять этот результат и двигаться дальше

09:43 59 Читати українською
Зидан – о поражении Реала от Валенсии: Мы должны принять этот результат и двигаться дальше
Зинедин Зидан / фото: ФК Реал Мадрид

Наставник Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями от поражения в матче против Валенсии в рамках 30-го тура Примеры.

35’ Гонсалу Гедеш
83’ Эсекиэль Гарай
 
Карим Бензема 94’

"Реал хорошо начал игру. Первые 30 минут мы играли хорошо, но не смогли забить, зато пропустили в свои ворота. Я не могу в чем-то обвинять своих футболистов. Мы должны принять этот результат и двигаться дальше.

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Мы играли против хорошей команды, но проигрывать всегда неприятно. Впрочем, команда боролась до конца. Хотя у нас были и неудачные отрезки в этом матче – мои подопечные контролировали мяч, однако часто не могли дойти до ворот соперника.

Теперь все в Реале думают о следующем матче. Я полностью поддерживаю своих игроков, мы будем биться до конца", – цитирует Зидана Marca.

К слову, после этого поражения отставание Реала от Барселоны составляет 13 очков за 8 туров до окончания чемпионата.

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Теги
Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Валенсия - Реал Мадрид
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