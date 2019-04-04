Зидан – о поражении Реала от Валенсии: Мы должны принять этот результат и двигаться дальше

Наставник Реала Зинедин Зидан поделился эмоциями от поражения в матче против Валенсии в рамках 30-го тура Примеры.

"Реал хорошо начал игру. Первые 30 минут мы играли хорошо, но не смогли забить, зато пропустили в свои ворота. Я не могу в чем-то обвинять своих футболистов. Мы должны принять этот результат и двигаться дальше.

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Мы играли против хорошей команды, но проигрывать всегда неприятно. Впрочем, команда боролась до конца. Хотя у нас были и неудачные отрезки в этом матче – мои подопечные контролировали мяч, однако часто не могли дойти до ворот соперника.

Теперь все в Реале думают о следующем матче. Я полностью поддерживаю своих игроков, мы будем биться до конца", – цитирует Зидана Marca.

К слову, после этого поражения отставание Реала от Барселоны составляет 13 очков за 8 туров до окончания чемпионата.

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