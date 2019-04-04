Валенсия дома уверенно победила Реал – Зидан потерпел первое поражение после возвращения в Мадрид

В рамках 30-го тура испанской Примеры Валенсия благодаря голам Гонсало Гедеша и Эсекьеля Гарая переиграла Реал Мадрид (2:1).

Первые полчаса матча особого интереса не имели. Обе команды проводили быстрые атаки (в основном через фланги) и зарабатывали стандарты, но чего-то действительно опасного создать не удавалось. Можно вспомнить разве что неточное замыкание Рамоса после подачи со штрафного и удар Кросса в девятку из-за пределов штрафной – Нето хорошо выбрал позицию и легко поймал мяч. Тем не менее, постепенно становилось очевидно, что Реал выглядит пассивно, поэтому Валенсия увеличила обороты.

На 34-й минуте хозяева претендовали на пенальти после того, как Гайя обыграл двух защитников и прострелил вдоль ворот – мяч попал в корпус Рамоса, но споры продолжались целую минуту, пока это не подтвердил видеоасистент. Арбитр назначил угловой, с которого "летучие мыши" и забили: Гедеш после розыгрыша получил разрезную передачу от Солера и из пределов штрафной мощно выстрелил в левый нижний угол – 1:0. На этом левантийцы не остановились, ещё трижды потревожив Наваса: на 37-й минуте Гамейро неточно замкнул подачу с фланга, на 38-й Кондогбия пробил с отскока над перекладиной, а на 40-й мяч после удара Родриго прошел в сантиметрах от девятки. Реал о таких моментах мог только мечтать.

Первая половина второго тайма особо не отличалась от той картины, которая наблюдалась в конце первого. Валенсия вылетала в контры и завершала их моментами: так, на 54-й минуте после прорыва на правый край штрафной Солер выстрелил с острого угла, но Навас парировал; на 55-й же подачу с углового ударом головой рядом со штангой замкнул Кондогбия – Реал на это ответил лишь ударом Марсело с дистанции точно в руки Нето. На 61-й мог отличиться Морено, который прошел по флангу, обыграл двух защитников и пробил с линии штрафной в дальний угол – мяч прошёл рядом с каркасом ворот!

Зинедин Зидан выпустил на поле Бейла и Иско, однако особого эффекта этот ход не имел. Реал сумел только выровнять ход матча и провёл несколько ударов и фланговых передач, однако острыми они не были. До 80-х минут мадридцы провалились в обороне лишь однажды – это Валенсия выскочила в контратаку 4-в-2 и завершила её прострелом, передачей и выстрелом пятками. На это "сливочные" ответили шикарным моментом Рамоса, который перевисел в воздухе центрбеков соперника и замкнул навес с правого фланга ударом головой – мяч прошёл рядом с каркасом ворот.

Казалось, что матч идёт ровно и Реал даже сможет отыграться, но на 83-й минуте Валенсия забила второй гол. Хозяева заработали угловой, Парехо выполнил подачу с него, а Гарай выпрыгнул и пробил головой под перекладину – 2:0! "Бланкос" отчаянно пошли в атаку и претендовали на пенальти в коменсированное время, однако арбитр отменил его – против Рамоса хоть и фолили, но он находился в офсайде. Тем не менее, на последних секундах Бензема таки отыграл один мяч, забив головой. После этого сразу прозвучал финальный свисток.

Таким образом, Валенса набрала 46 очков и поднялась на пятую позицию. Реал с 57 зачётными баллами остался третьим, так и не сократив отставание от Атлетико в пять пунктов.