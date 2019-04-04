Зідан – про поразку Реала від Валенсії: Ми повинні прийняти цей результат і рухатися далі

Наставник Реала Зінедін Зідан поділився емоціями від поразки в матчі проти Валенсії у рамках 30-го туру Прімери.

"Реал добре розпочав гру. Перші 30 хвилин ми грали добре, проте не змогли забити, натомість пропустили у власні ворота. Я не можу у чомусь звинувачувати своїх футболістів. Ми повинні прийняти цей результат і рухатися далі.

Валенсія – Реал – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Ми грали проти хорошої команди, але програвати завжди неприємно. Втім, команда боролася до кінця. Хоча у нас були і невдалі відрізки в цьому матчі – мої підопічні контролювали м'яч, проте часто не могли дійти до воріт суперника.

Тепер всі у Реалі думають про наступний матч. Я повністю підтримую своїх гравців, ми будемо битись до кінця", – цитує Зідана Marca.

До слова, після цієї поразки відставання Реала від Барселони складає 13 очок за 8 турів до завершення чемпіонату.

Валенсія вдома впевнено перемогла Реал: криза "вершкових" у атаці, проблеми в обороні та фантастична форма "кажанів"